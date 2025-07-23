Глава Минцифры Шадаев: самозапрет на оформление кредитов установили 13,5 млн россиян

Фото: depositphotos/AlexBrylov

Самозапрет на выдачу кредитов на портале "Госуслуги" оформили уже около 13,5 миллиона россиян. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании Владимира Путина с кабмином.

По словам министра, люди установили самозапрет для того, чтобы их права не были нарушены. Он также добавил, что 800 тысяч пользователей с помощью портала запретили совершение сделок с недвижимостью без личного присутствия.

Ранее замглавы следственного департамента МВД Данил Филиппов заявил, что в ведомстве обсуждалась возможность тотального запрета на кредиты для россиян в качестве меры защиты от мошенников. С его слов, в МВД планировали консультировать каждого, кто захотел бы оформить займ.

Однако информацию опровергла официальный представитель МВД Ирина Волк. Она уточнила, что ведомство не занимается разработкой изменений в законодательство, связанных с ограничениями на выдачу кредитов.