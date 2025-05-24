МВД опровергло данные о разработке тотального запрета на кредиты

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МВД не занимается разработкой изменений в законодательство, которые связаны с ограничениями на выдачу россиянам кредитов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Ранее замглавы следственного департамента МВД Данил Филиппов рассказал, что в МВД РФ обсуждают возможность установления тотального запрета на кредиты для граждан РФ для защиты от мошенников. По его словам, в ведомстве будут консультировать каждого человека, который захочет взять кредит, и задавать ему определенные вопросы.

Как отметила Волк, министерство с другими ведомствами постоянно работают над новыми способами защиты россиян от дистанционных злоумышленников.

"Данил Филиппов в своем выступлении предложил дальнейшую реализацию уже существующего механизма самозапрета на дистанционное оформление кредита", – написала она.

Представитель МВД добавила, что более эффективным могло бы стать автоматическое включение этой функции всем гражданам, которые зарегистрированы на "Госуслугах", с возможностью ее отключения в личных кабинетах.

Тем временем самозапрет на выдачу кредитов установили 7,94 миллиона россиян только за первый месяц работы сервиса. При этом большинство граждан (91,5%) выбирают формат полного запрета.

