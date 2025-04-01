Самозапрет на кредиты установили 7,94 млн россиян

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Самозапрет на выдачу кредитов установили 7,94 миллиона россиян за первый месяц работы сервиса. При этом большинство граждан (91,5%) выбирают формат полного запрета, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По информации ОКБ, запрет на выдачи кредитов онлайн в банках и в микрофинансовых организациях (МФО) установили 315 тысяч человек (4%). Полный запрет выдач в МФО выбрали 125 тысяч россиян (1,6%).

При этом полный запрет на выдачу займов в МФО и онлайн в банках установили для себя 114 тысяч граждан (1,5%), полный запрет на выдачу только в банках – 54 тысячи (0,7%), полный запрет на выдачу только в МФО – 37 тысяч.

Вместе с тем 129,5 тысячи человек направили заявление на снятие самозапрета. Доля таких обращений составила 1,63% от общего числа установленных самозапретов.

В топ-10 российских регионов по числу самозапретов вошли Подмосковье (621,9 тысячи), Санкт-Петербург (475,4 тысячи), Башкирия (271,6 тысячи), Свердловская область (259,2 тысячи), Краснодарский край (253,2 тысячи), Татарстан (220,2 тысячи), Челябинская (197,9 тысячи), Новосибирская (184,6 тысячи) и Нижегородская области (175,6 тысячи).

Тем не менее лидером по данному показателю стала Москва. Только за март граждане, зарегистрированные в столице, установили 962 тысячи самозапретов.

Ранее СМИ писали, что закредитованность россиян рекордно упала впервые за 10 лет. К марту текущего года общий объем займов граждан сократился на 390 миллиардов рублей – снижение происходит третий месяц подряд на фоне ставки ЦБ РФ. Как указали эксперты, такое значительное снижение последний раз наблюдалось в 2015 году (645 миллиардов рублей).