Депутат Савченко: биометрия поможет сделать оформление микрозаймов осознанным

В России могут ввести обязательное прохождение биометрии при получении микрозаймов онлайн. Будет ли такая практика эффективна и какие риски она предполагает – в материале Москвы 24.

"Вводить с временным лагом"

Банк России поддержал обязательное подтверждение личности по биометрии при онлайн-оформлении микрозаймов. Инициативу в рамках законопроекта по борьбе с кибермошенничеством планируют рассмотреть в Госдуме 18 марта.

Если документ примут, микрофинансовые организации (МФО) при дистанционном оформлении займа будут идентифицировать клиента через "Госуслуги" и Единую биометрическую систему (ЕБС), пояснили "Известиям" в пресс-службе Минцифры. При этом мера не коснется тех, кто хочет получить деньги очно.

Зампред Банка России Алексей Гузнов объяснил нововведение тем, что с помощью биометрии можно эффективнее установить личность заемщика.





Алексей Гузнов зампред Центробанка Однако большинству компаний потребуется техническая доработка, поэтому меру стоит вводить с временным лагом. И, возможно, с разделением по классам МФО. Потребуется обсуждение и донастройка, но это нормальный процесс.

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко отметили, что биометрия сократит количество случаев использования чужих персональных данных для оформления займов. Схожее мнение выразили и в Центре биометрических технологий, который выступает оператором ЕБС.

Однако опрошенные журналистами МФО в целом выступили категорически против. В частности, бизнес указал на дополнительные расходы (потратить на это придется 1,77 миллиарда рублей) и сокращение доступа клиентов к услугам организаций.

"Менее эмоционально и более прагматично"

Первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев рассказал Москве 24, что инициатива применять биометрию при оформлении микрозаймов к ним не поступала и пока находится на уровне обсуждений. Поэтому комментировать какие-либо детали парламентарий отказался.

В то же время зампред комитета Олег Савченко отметил в беседе с Москвой 24, что в целом биометрия позволит государству сделать оформление микрозаймов онлайн многоступенчатым. В результате граждане будут принимать менее эмоциональные и более прагматичные решения.





Олег Савченко зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Микрозаймы выдаются с гораздо большим процентом на гораздо более рискованных для получателя условиях. Прежде чем взять ссуду в МФО, люди начнут задаваться вопросом, насколько это вообще необходимо.

В самом механизме верификации заемщиков парламентарий не увидел "ничего страшного". В качестве доказательства он напомнил, что биометрия все чаще применяется в других сферах повседневной жизни – например для поездок на метро.

Однако директор Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Александр Шарамок заявил Москве 24, что инициатива не лишена рисков. По его словам, специалисты финорганизаций способны определить фото, видео или аудио, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Однако все намного сложнее, когда у аферистов появляются реальные образцы изображений и голоса граждан.





Александр Шарамок директор Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Мошенники могут позвонить людям по видео- или аудиосвязи и ввести в заблуждение для получения биометрии. Хотя и в этом случае МФО могут противодействовать с помощью интерактивных протоколов аутентификации, когда клиентам требуется пройти серию случайных вопросов. Злоумышленникам в таком случае нужно иметь большой массив записанной аудиоинформации, чтобы подставлять нужные ответы.

Между тем доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов сказал Москве 24, что предложенный механизм "слишком узок", поскольку распространяет действие биометрии только на микрозаймы. По его словам, гражданам будет проще оформить потребительский кредит на такую же сумму, чем обратиться в МФО.

