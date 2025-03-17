Центробанк поддержал введение биометрии при выдаче микрозаймов онлайн

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В России могут обязать россиян проходить идентификацию по биометрии во время оформления микрокредитов онлайн. В Центробанке поддержали расширение Единой биометрической системы (ЕБС) на микрозаймы, сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампреда регулятора Алексея Гузнова.

Данное предложение вошло в комплексный законопроект по борьбе с кибермошенничеством, который внесли в Госдуму в феврале. Первое чтение запланировано на 18 марта.

По словам Гузнова, биометрия позволяет лучше идентифицировать личность. Вместе с тем он допустил, что большинству компаний потребуется техническая доработка, поэтому меру необходимо вводить с "временным лагом", а также с разделением по классам микрофинансовых организаций (МФО).

В Минцифры добавили, что в случае принятия законопроекта в нынешнем виде при каждом оформлении займа онлайн МФО обязаны будут подтверждать личность клиента с помощью портала "Госуслуг" и по биометрии из ЕБС. При этом использование биометрии не станет обязательным для граждан, они все еще смогут получить займ при личном посещении.

Между тем на рынке выступили против данной меры. Представители сферы подчеркнули, что на сегодня в базе ЕБС хранятся данные 3 миллионов человек, в то время как услугами микрофинансовых организаций пользуются более 10 миллионов россиян.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы получат новые инструменты защиты от мошенников. В частности, будет исключена возможность взлома аккаунта. Одной из мер станет внедрение биометрических данных в дополнение к стандартным методам аутентификации, таким как логин и пароль.

Кроме того, биометрию начнут применять при покупке билета и для посадки на поезда дальнего следования с 1 сентября, если у перевозчика будет такая техническая возможность.