Искусственный интеллект меняет привычную работу городских служб Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Искусственный интеллект задействован более чем в 130 проектах Москвы, тогда как цифровых инициатив город ежегодно реализует свыше 300. Об этом сообщает РБК.

Алгоритм берет на себя первичную обработку большого потока данных, а результат проверяет и оценивает человек.

Одна из ключевых сфер – автоматическая фиксация нарушений. Например, на скоростных магистралях камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) распознают 15 типов нештатных ситуаций, в том числе ДТП, остановку автомобиля, возгорание, выход пешехода или животного на проезжую часть и прочее.

К началу сентября 2026 года система зафиксировала свыше 1,7 миллиона инцидентов. Сведения поступают в ситуационный центр, где оператор оценивает обстановку и при необходимости направляет дорожный патруль либо связывается с экстренными службами.

Похожим образом нейросети работают в городском хозяйстве. Они анализируют изображения и распознают 41 тип нарушений – от ненадлежащего содержания территории до проблем на объектах инфраструктуры. За 2025 год так выявили более 700 тысяч таких случаев.

Еще один блок – помощь специалисту в обработке и систематизации больших массивов информации. Московским рентгенологам доступны 70 сервисов по 45 клиническим направлениям, которые помогают находить признаки онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Заключение по исследованию в любом случае подписывает врач.

В свою очередь, сервис "Цифровой учитель" разбирает ответы школьника, определяет темы, которые даются с трудом, и предлагает упражнения для тренировки. Сейчас он помогает изучать четыре предмета: математику, английский язык, физику и информатику.

Ответственность за диагноз, программу обучения или управленческое решение остается за специалистом. Автоматизируется лишь часть рутины – окончательное решение машине не передают.

Ежегодно столичные заказчики заключают около 400 тысяч контрактов и договоров примерно на 2,5 триллиона рублей. Это общий объем городской контрактной системы, а не только расходы на ИИ, но масштаб закупок показывает, насколько широк круг задач, где могут применяться цифровые технологии.

Проверенные решения выходят и за пределы столицы. К платформе "МосМедИИ" подключены медицинские организации из 75 регионов России: им доступны 18 сервисов для анализа лучевых исследований.

Также на портале ai.mos.ru собраны описания уже действующих проектов и примеры обезличенных наборов данных, которые город готов предоставить. Это помогает понять требования к продукту до испытаний и соотнести идею с конкретной городской задачей.

Так складывается полный цикл: город обозначает практическую проблему, создает условия для проверки решения и становится заказчиком технологии, если она подтвердила свою пользу.

Ранее сообщалось, что к 2030 году ИИ будет формировать цифровые профили пациентов в 95% электронных медицинских карт. Замминистра здравоохранения РФ Вадим Ваньков добавил, что технологии нейросетей также планируют применять для анализа медицинских изображений и лекарственных препаратов.