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02 ноября, 11:22

Технологии

ИИ сформирует цифровые профили пациентов для 95% медкарт к 2030 году

Фото: 123RF.com/farangphoto

К 2030 году искусственный интеллект будет формировать цифровые профили пациентов в 95% электронных медицинских карт. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Вадим Ваньков на Национальном конгрессе "Национальное здравоохранение".

Ваньков представил такие данные в презентации, продемонстрированной в рамках сессии "Рецепт на ИИ: дозировка, показания и противопоказания". По словам замминистра, технологии ИИ также планируют применять для анализа медицинских изображений и лекарственных препаратов.

Национальный конгресс "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 2 и 3 ноября.

Ранее Ваньков рассказал о внедрении ИИ в российскую медицину. Нейросети уже помогают анализировать снимки рентгена, флюорографии и компьютерной томографии, а также обрабатывать сведения из электронных медицинских карт и отслеживать изменения в состоянии здоровья пациентов.

На основе этих данных планируется создавать цифровых помощников, которые смогут определять риски заболеваний и рекомендовать пройти диспансеризацию. Ваньков подчеркнул, что ИИ остается вспомогательным инструментом – он не лечит пациентов, но помогает врачам принимать решения.

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