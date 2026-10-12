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12 октября, 12:14

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Минздрав РФ: ИИ в здравоохранении применяют для анализа снимков и медкарт

В Минздраве РФ рассказали о применении ИИ в сфере здравоохранения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Технологии искусственного интеллекта активно внедряются в российскую систему здравоохранения. Об этом РИА Новости рассказал замминистра здравоохранения РФ Вадим Ваньков.

По его словам, в радиологии решения на базе ИИ позволяют анализировать медицинские изображения, полученные в ходе рентгена, флюорографии и компьютерной томографии. Это дает возможность быстро выявить патологии и подготовить описание.

Также нейросети задействованы в анализе данных электронных медицинских карт. Системы обрабатывают большой объем информации по профилю пациента, что позволяет рассмотреть динамику изменений в состоянии здоровья.

Замминистра отметил, что на основе полученных данных можно создать медицинского помощника и агента, который будет определять профиль риска и предлагать пациентам пройти диспансеризацию.

Ваньков подчеркнул, что ИИ значительно упрощает работу врачей. При этом технологии становятся вспомогательным инструментом для медиков, они не могут вылечить, но помогают принимать необходимые решения.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что внедрение искусственного интеллекта позволило значительно улучшить качество медицинских исследований, в которых он используется. По его словам, благодаря нейросетям пациенты получают результаты наивысшего экспертного уровня, что является огромным прорывом.

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