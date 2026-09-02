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02 сентября, 15:16

Мэр Москвы

Собянин: более 18 млн исследований со всей России обработано через "МосМедИИ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетили Центр диагностики и телемедицины на улице Петровке, где обсудили применение искусственного интеллекта в здравоохранении. В частности, речь шла о работе цифровой платформы "МосМедИИ" в регионах России.

По словам мэра, по поручению президента сервисы платформы открыли для медицинских организаций по всей стране. Сейчас к ним подключены 75 регионов и около 2,5 тысячи клиник. За более чем два года с помощью системы специалисты выдали заключения по 18 миллионов медицинских снимков.

"Дальше мы видим – в арифметической прогрессии растет количество таких снимков, диагнозов, которые мы сделали. Ну и, естественно, и качество сервисов, и количество этих сервисов также растут", – сказал Собянин.

В свою очередь, Мурашко отметил, что ведущие специалисты Москвы и других регионов постоянно участвуют в оценке работы ИИ. Если система выдает результат, который расходится с предполагаемым врачом диагнозом, ее работу корректируют. По словам министра, благодаря такой модели качество работы ИИ проверяется практически постоянно.

В ходе визита мэр также провел видеоконференцию с главами Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, Нижегородской Глебом Никитиным и Тюменской областей Александром Моором, а также Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. С губернаторами обсудили использование "МосМедИИ" в клинической практике региональных медицинских учреждений.

Платформа включает 18 ИИ-сервисов для анализа компьютерных томограмм, рентгенограмм, флюорограмм и маммограмм. Большинство из них способны выявлять на одном снимке до 14 различных патологий, в том числе признаки ишемической болезни сердца, ишемического инсульта, внутричерепного кровоизлияния, пневмоторакса, злокачественных образований легких, рака молочной железы, переломов ребер и аневризмы аорты.

Подключение региональных медорганизаций проходит через единую точку доступа и является бесплатным. Региональные органы здравоохранения самостоятельно выбирают необходимые ИИ-сервисы, после чего передают системе медицинские снимки и получают предварительное заключение. Большинство исследований обрабатывается в течение пяти минут.

Специалисты Центра диагностики и телемедицины также участвуют в подготовке национальных стандартов по применению искусственного интеллекта в здравоохранении. На базе центра работает подкомитет технического комитета № 164 "Искусственный интеллект", созданного Росстандартом.

Ранее в ОЭЗ "Технополис "Москва" стартовало серийное производство ультразвуковых сканеров "РуСкан 80" со встроенным ИИ. 11 таких аппаратов уже работают в больницах Петербурга, Московской, Курской, Рязанской, Свердловской и Ростовской областей, Алтайского и Ставропольского края. Устройство применяется в акушерстве, кардиологии и онкологии.

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