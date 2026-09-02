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02 сентября, 14:23

Общество

Подмосковные врачи помогли мужчине, который подавился шашлыком

Фото: МАХ/"Разборчивым почерком - Минздрав Подмосковья"

В Дубненской городской больнице спасли пациента, который из-за застрявшего в пищеводе куска шашлыка не мог проглотить даже воду. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на министерство здравоохранения Подмосковья.

Мужчина рассказал, что во время застолья подавился шашлыком. Он пытался решить проблему сам, но не смог. Для того чтобы ему помочь, были привлечены хирурги, анестезиологи и врач-эндоскопист.

Диагностическая гастроскопия выявила полную закупорку нижней трети пищевода фрагментом мяса размером 2x3 сантиметра. Сложность случая усугублялась тем, что инородное тело плотно фиксировалось в тканях.

Для спасения пациента медики использовали видеогастроскоп диаметром 9,2 миллиметра. Сначала врачи осмотрели слизистую оболочку и определили точное положение инородного тела.

Извлечь его трехзубым зажимом не получилось – отделялись только мелкие фрагменты, а основная часть не поддавалась захвату. После этого инструмент был заменен на эндоскопический сачок и петлю, сообщил эндоскопист Дубненской больницы Роман Козлов.

Вмешательство заняло около 15 минут и завершилось благополучно. Пациента выписали домой в удовлетворительном состоянии.

В подмосковном Минздраве напомнили, что во время еды нельзя торопиться, а также необходимо тщательно пережевывать пищу, предупредили врачи. Если пренебрегать этой базовой мерой безопасности, можно создать прямую угрозу для жизни.

Ранее в Красногорской больнице врачи спасли мужчину, у которого в области шеи находился металлический осколок от пилы. Как выяснилось, при работе с кувалдой он случайно нанес удар по пиле, в результате чего зубец вонзился ему в шею.

Хирургическое вмешательство выполнялось с применением электронно-оптического преобразователя. Инородное тело удалось извлечь, не повредив жизненно важные анатомические структуры.

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