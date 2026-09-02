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02 сентября, 15:53

Происшествия

Двое детей самостоятельно ушли из детсада в Санкт-Петербурге

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку после информации о том, что двое малолетних детей самостоятельно покинули территорию детского сада. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства города.

Причины и условия случившегося устанавливаются. Во время проверочных мероприятий дана оценка исполнению законодательства о защите прав детей, отметили в прокуратуре.

Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, дети вышли через калитку дошкольного учреждения и направились в магазин. Продавец спросила у ребят, где их мама, но они не смогли ответить на этот вопрос, после чего женщина вызвала полицию.

Ранее в Башкирии мальчик ушел из детсада и оказался на трассе Магнитогорск – Ира. Ребенка заметила проезжавшая на автомобиле женщина и вызвала полицию. Выяснилось, что несовершеннолетний убежал из-за недостаточного контроля за безопасностью воспитанников в учреждении. Детсад оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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