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18 августа, 11:52

Происшествия

В Башкирии 4-летний мальчик ушел из детсада и оказался на трассе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Зианчуринском районе Башкирии 4-летний мальчик сам ушел из детского сада и был обнаружен на автомобильной трассе Магнитогорск – Ира. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

Проезжавшая на автомобиле женщина заметила, как ребенок один перебегает дорогу, и вызвала полицию. Проверка прокуратуры показала, что мальчик убежал из-за недостаточного контроля за безопасностью детей в учреждении.

Детский сад был оштрафован на 50 тысяч рублей и привлечен к административной ответственности. Заведующей вынесли представление с требованием устранить нарушения и не допустить повторения таких ситуаций.

Ранее уголовное дело было возбуждено после избиения 8-летнего мальчика в частном детском саду в Ингушетии. В качестве подозреваемой рассматривалась 58-летняя воспитательница.

Утверждалось, что из-за действий женщины ребенок ударился головой об стол. В силу особенностей развития и возраста он находился в беспомощном состоянии и не мог защитить себя.

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