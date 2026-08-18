Узбекский язык появился в MAX

Фото: Агентство "Москва"

Узбекский язык стал доступен в национальном мессенджере МАХ. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь пользователи могут зарегистрироваться в приложении по телефонному коду Узбекистана (+998). Всего регистрация по номеру доступна из 40 стран.

Интерфейс мессенджера также переведен на русский, английский, испанский и бразильский вариант португальского языка. В июле число иностранных пользователей составило более 10 миллионов.

Ранее MAX запустил функцию публикации историй для Android. Для того чтобы воспользоваться ею, нужно скачать новую версию приложения из магазина RuStore. При этом истории можно публиковать в фото- и видеоформате, также возможно их редактирование.

Кроме того, пользователи MAX на Android получили возможность создавать каналы и делать из приватного общедоступный. Нужно зайти в раздел "Чаты", нажать "Создать канал", выбрать фото, придумать название и описание, после чего подтвердить создание.

