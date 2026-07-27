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27 июля, 15:36

Технологии

Мессенджер MAX запустил функцию публикации историй для Android

Фото: 123RF.com/peopleimages12

Пользователям мессенджера MAX на Android стала доступна функция публикации историй. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Чтобы ей воспользоваться, необходимо скачать самую новую версию приложения из магазина RuStore. Истории можно публиковать в фото- и видеоформате. Доступна и функция редактирования: автор может настроить, кому и в течение какого времени будет доступна публикация. Зрители также могут оставлять реакции и отправлять ответы.

Опубликовать историю можно в разделе "Чаты" в верхней части экрана. Для этого нужно нажать на плюс возле фото профиля. В пресс-службе добавили, что после нажатия автор увидит число просмотров и реакций, а также таймер с оставшимся временем активности публикации.

Ранее пользователи MAX на Android получили возможность создавать каналы и делать из приватного общедоступный. Нужно просто зайти в раздел "Чаты", нажать "Создать канал", выбрать фото, придумать название и описание, после чего подтвердить создание.

Затем следует перейти к цифровому ID, нажать кнопку "Добавить документы", изменить тип канала на "Публичный" и придумать ссылку с никнеймом. При отсутствии цифрового ID пользователям рекомендовали подключить его во время создания публичного канала или через личный профиль.

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