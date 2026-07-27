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27 июля, 18:29

Общество

Многодетная мать из Подмосковья стала победительницей конкурса "Миссис Земля – 2026"

Фото: mrsworld.ru

Жительница подмосковного Видного Людмила Секрий стала победительницей международного конкурса красоты "Миссис Земля – 2026". Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Женщина является предпринимателем и матерью четверых детей. По ее словам, победа в конкурсе стала для нее не только личным достижением, но и возможностью поддержать других женщин.

Секрий призналась, что с детства мечтала о сцене, но решиться на участие в конкурсе ей помогла младшая дочь. Именно она, по словам женщины, вдохновила ее сделать этот шаг. Свое выступление на "Миссис Земля – 2026" победительница посвятила всем матерям мира.

Независимая организация World Population Review ранее составила рейтинг стран с самыми красивыми женщинами, в котором Россия оказалась на четвертом месте. Первое заняла Колумбия, второе и третье – Польша и Греция соответственно. Рейтинг учитывал голоса, которые отдали на форуме Reddit.

Жительница подмосковного Видного стала "Миссис Земля – 2026"

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