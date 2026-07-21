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21 июля, 17:59

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Daily Mirror: в Гондурасе нашли тело 23-летней участницы конкурса "Мисс Вселенная"

В Гондурасе скончалась 23-летняя участница конкурса "Мисс Вселенная"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/wualysaquino_oficial

Тело 23-летней модели Вуалис Фуэнтес Акино обнаружили в столице Гондураса городе Тегусигальпе. Об этом сообщил таблоид Daily Mirror.

Несколько дней родственники не могли связаться с моделью. Они приехали в ее квартиру в жилом районе Альтос-дель-Трапиче и обнаружили девушку без признаков жизни. Семья сразу сообщила о случившемся в полицию.

Помещение оцепили, криминалисты начали собирать материалы для расследования. Рассматриваются разные версии ее смерти. Правоохранительные органы не исключают как естественные причины, так и насильственные. Тело направили в морг, где специалисты проведут вскрытие и установят характер смерти.

Незадолго до трагедии девушка заняла второе место на городском конкурсе Miss Universe Tegucigalpa 2026, уступив победительнице Лучиане Нуньес. Организаторы отмечали ее доброжелательность, харизму и поддержку других участниц.

Помимо модельной карьеры, Акино изучала международный маркетинг и социальную работу в Национальном автономном университете Гондураса. Знакомые рассказали о ней как о жизнерадостном человеке. По их словам, у нее были большие планы.

Ранее стало известно о гибели обладательницы титула "Мисс Теокальтиче – 2025" Элисон Монтаньо Герреро и ее парня Хесус Эдуардо Севериано Гарсия. Они попали в аварию в Мексике. Их машина врезались в грузовик с полуприцепом.

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