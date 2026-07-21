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21 июля, 23:20

Политика

Зеленский на фоне протестов предложил Федорову должность во власти

Фото: телеграм-канал Zelenskiy Official

На фоне протестов в украинских городах, вызванных увольнением Михаила Федорова с поста министра обороны, президент страны Владимир Зеленский сообщил, что предложил ему альтернативный пост во властных структурах.

В видеообращении, опубликованном в телеграм-канале главы государства, он рассказал о личной встрече с экс-министром и выдвинутой инициативе.

По словам Зеленского, Федорову была предложена достойная позиция, которая позволила бы объединить технологическую составляющую государства и обеспечить ее дальнейшее развитие.

Принял ли Федоров это предложение, украинский лидер не уточнил.

Ранее Зеленский назначил новым главнокомандующим украинской армией Михаила Драпатого. С 3 июня 2025 года он руководил объединенными силами ВСУ.

Перед этим, с 10 февраля 2024 года, находился в должности замначальника Генштаба по подготовке военных.

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