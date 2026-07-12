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Планы президента Украины Владимира Зеленского по смене правительства страны связаны с перераспределением контроля над потоками западной финансовой помощи. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"В ожидании новых денег перетряхивают правительство", – заявил дипломат.

По его словам, решение о смене кабинета министров принято под давлением внешних сил и связано с необходимостью избавиться от "кадрового наследия" бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Мирошник также заявил, что после назначения нового премьера могут последовать перестановки среди профильных министров.

По мнению дипломата, главным претендентом на пост премьер-министра является глава компании "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, который имеет опыт работы с крупными объемами западной финансовой помощи.

"В любом случае, отставка правительства – это часть антикриза Зеленского по отведению от себя обвинений в коррупции", – добавил Мирошник.

Он также выразил мнение, что смена кабинета министров позволит украинским властям попытаться переложить ответственность за коррупционные скандалы на бывших членов правительства, заменив их менее публичными фигурами.

Ранее Зеленский заявил о планах сменить правительство и отправить в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Он поблагодарил ее за работу и предложил возглавить новое направление. Также украинский лидер сообщил о намерении обновить руководство правоохранительных органов страны.