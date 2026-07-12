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12 июля, 18:13

Происшествия

В Якутии нашли тело третьего мужчины после опрокидывания лодки на реке Алдан

Фото: 14.mchs.gov.ru

Спасатели обнаружили тело третьего из четырех мужчин, пропавших после опрокидывания лодки на реке Алдан в Якутии. Об этом сообщили в региональной Службе спасения.

Его обнаружили в воскресенье, 12 июля около 16:25 (10:25 по московскому времени) примерно в 20 километрах ниже по течению от места происшествия. Поисковые работы велись с использованием гидролокатора.

"Поиски четвертого без вести пропавшего мужчины продолжают четверо водолазов службы спасения Якутии", – говорится в сообщении.

Моторная лодка "Обь" с пятью пассажирами перевернулась на реке Алдан в Якутии 9 июля. Судно опрокинулось в 25 километрах выше поселка Угоян, один человек спасся, четверо пропали без вести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На следующий день, 10 июля, спасатели извлекли из воды тела двоих из четырех пропавших мужчин.

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