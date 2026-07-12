Axios: США ударили по военным объектам Ирана в районе Ормузского пролива

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Вооруженные силы США атаковали в районе Ормузского пролива иранские ракетные комплексы, системы ПВО и катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на представителя американской администрации.

В свою очередь, власти иранского острова Кешм заявили, что американские военные выпустили по территории острова не менее 10 ракет. Губернатор Хосейн Амир Теймури сообщил, что под удар попали военные объекты, погибших в результате атаки нет.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическому урегулированию. Он также призвал все стороны проявить сдержанность и не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

"Эти нападения должны прекратиться", – говорится в заявлении его представителя Стефана Дюжаррика.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля – США и Израиль ударили по Ирану, после чего он атаковал еврейское государство и американские базы в регионе.

Стороны заключили временное перемирие и подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в ночь на 9 июля американские силы снова ударили по Исламской Республике, что стало ответом на атаку иранских военных на суда в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сам вышел с инициативой продолжить переговоры о мире. Предполагалось, что уже 12 июля технические группы обеих стран снова сядут за стол для переговоров.