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10 июля, 23:30

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Al Hadath: группы по техническим вопросам Ирана и США возобновят переговоры 12 июля

Группы по техническим вопросам Ирана и США возобновят переговоры 12 июля – СМИ

Фото: 123RF.com/fabrikacrimea

Группы делегаций по техническим вопросам Ирана и Соединенных Штатов начнут новый раунд переговоров 12 июля. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источник.

Утверждается, что встреча американской и иранской сторон состоится в Пакистане.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что Иран попросил продолжить мирные переговоры. При этом, по его словам, Штаты проинформировали Иран об окончании действия режима прекращения огня.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в конце февраля. США и Израиль нанесли удары по Ирану. Тот в ответ атаковал еврейское государство и американские базы в регионе.

Стороны заключили временное перемирие в апреле. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопомощи.

Однако в ночь на 9 июля американские силы вновь ударили по Исламской Республике. Поводом стала атака иранских военных на суда в Ормузском проливе.

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