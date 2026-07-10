10 июля, 19:26Происшествия
СК открыл дело из-за заражения детей энтеровирусом в саду Екатеринбурга
Фото: sledcom.ru
Следователи завели уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после того, как ходившие в частный детсад Екатеринбурга заразились энтеровирусом. Об этом сообщает пресс-служба СУСК РФ по Свердловской области.
Дело завели после обращения детей за медицинской помощью.
Пресс-служба регионального Роспотребнадзора проинформировала о том, что воспитанники частного детского сада заразились энтеровирусом, также в дошкольном учреждении нашли нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
Сотрудники ведомства составили протокол о временном запрете деятельности индивидуального предпринимателя, материалы готовы для передачи в суд.
"Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, истребуется интересующая следствие документация, назначены экспертизы", – уточнили в СК.
Точное количество пострадавших и степень нанесенного их здоровью вреда сейчас выясняются. Ответственные лица могут получить до двух лет лишения свободы.
Ранее Роспотребнадзор заявил о сезонном подъеме заболеваемости энтеровирусными инфекциями в России. При этом уровень распространения острых кишечных инфекций в стране остается в пределах средних значений.