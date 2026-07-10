СК открыл дело из-за заражения детей энтеровирусом в саду Екатеринбурга

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Следователи завели уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после того, как ходившие в частный детсад Екатеринбурга заразились энтеровирусом. Об этом сообщает пресс-служба СУСК РФ по Свердловской области.

Дело завели после обращения детей за медицинской помощью.

Пресс-служба регионального Роспотребнадзора проинформировала о том, что воспитанники частного детского сада заразились энтеровирусом, также в дошкольном учреждении нашли нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Сотрудники ведомства составили протокол о временном запрете деятельности индивидуального предпринимателя, материалы готовы для передачи в суд.

"Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, истребуется интересующая следствие документация, назначены экспертизы", – уточнили в СК.

Точное количество пострадавших и степень нанесенного их здоровью вреда сейчас выясняются. Ответственные лица могут получить до двух лет лишения свободы.

Ранее Роспотребнадзор заявил о сезонном подъеме заболеваемости энтеровирусными инфекциями в России. При этом уровень распространения острых кишечных инфекций в стране остается в пределах средних значений.