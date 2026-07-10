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10 июля, 20:05

Город

Завершение реставрации ресторана "Золотой колос" на ВДНХ планируется в 2027 году

Фото: телеграм-канал "ВДНХ"

Окончание реставрации ресторана "Золотой колос" на ВДНХ планируется в первом квартале 2027 года. Об этом рассказал замгендиректора департамента капитального ремонта и строительства комплекса Александр Тарасов в беседе с прессой.

К этому сроку, в частности, будут завершены основные работы, чтобы павильон смог начать принимать посетителей уже в весенне-летнем сезоне.

Как отметил Тарасов, несмотря на то что основное назначение ресторана останется связанным с общественным питанием, было принято решение сделать пространство более универсальным.

"В полах предусмотрены лючки для того, чтобы в зависимости от мероприятия можно было в одном из залов провести, например, выставку, презентацию, какое-то отдельное мероприятие", – уточнил он.

Он также добавил, что перед реставрацией на объекте были проведены противоаварийные работы по укреплению кровли. Трехэтажное здание ресторана, построенное в 1954 году по проекту архитектора Анатолия Ефимова на берегу Третьего Каменского пруда, будет возвращено к своему историческому облику по архивным документам.

Ранее в Москве завершили комплексную реставрацию здания, которое входит в состав объекта культурного наследия регионального значения "Станция Ховрино". Специалисты в частности обновили кровлю и кирпичную кладку. Также внимание было уделено декору, карнизам, подоконникам, плитке и другим элементам.

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