Политик Борис Надеждин попал в реестр иноагентов

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV (Борис Надеждин признан в РФ иноагентом)

Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов политика Бориса Надеждина. Информация об этом появилась на сайте министерства.

"Надеждин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также в создании сообщений и материалов организации, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, он распространял недостоверную информацию о политике российских властей и об избирательной системе, а также призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.

В список также были внесены журналист Екатерина Воропай и предприниматель Тимофей Рогожин. Например, Воропай также распространяла недостоверную информацию о властях РФ, принимала участие в создании и распространении материалов иноагентов и организаций из упомянутого ранее перечня.

Помимо этого, она выступала против СВО на Украине. Сейчас Воропай взаимодействует с иноагентами и проживает за пределами России.

В свою очередь, Рогожин принимал участие в распространении аналогичных материалов иноагентов и организаций, распространял недостоверные данные о решениях и политике властей и выступал против СВО. Сейчас проживает за пределами РФ.

Внесенный в реестр проект "Штаб кандидатов" распространял недостоверную информацию о властях и избирательной системе. Организация активно взаимодействует с иностранным агентом, сам основатель объединения проживает за пределами страны.

Вместе с тем в связи с ликвидацией из реестра исключено общество с ограниченной ответственностью "Город без преград".

Правозащитник Лев Пономарев (признан в РФ иноагентом) ранее был заочно приговорен к 5 годам 6 месяцам заключения по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента и руководстве деятельностью нежелательной организации. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Также ему предписали запрет на администрирование сайтов.