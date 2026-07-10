Роспотребнадзор признал 55 зон отдыха в Подмосковье пригодными для купания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор выдал 55 заключений о безопасности водоемов для купания в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Согласно перечню, больше всего безопасных мест для купания находятся в Орехово-Зуевском (6), Сергиево-Посадском и Красногорском округах (по 5). По 4 доступных пляжа с водоемами оказались в Шатуре, Павловском Посаде и Коломне, а еще 3 – в Егорьевске.

По 2 места для купания доступны в Талдоме, Луховицах, Электростали, Пушкино, Воскресенске и Озерах. Лишь по 1 разрешенному водоему зафиксировано в Зарайске, Фрязино, Лыткарино, Рошале, Черноголовке, Наро-Фоминске, Мытищах, Истре, Дмитрове, Серебряных Прудах и Краснознаменске.

С полным списком разрешенных мест можно ознакомиться на официальном сайте ведомства. При этом еще 8 территорий были исключены из перечня безопасных для купания. Это по 2 водоема в Электростали и Клину, а также зоны в Ивантеевке, Реутове, Сергиевом Посаде и Ступино.

В Москве тем временем открыты 5 зон для купания. По состоянию на 9 июля возможность купаться сохранялась в озере Белом и Путяевском пруду № 1, расположенных в ВАО, "Серебряный бор-2" и "Серебряный бор-3", находящихся в СЗАО, а также в Пионерском пруду в ЦАО.

