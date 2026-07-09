Врач Романенко: купание в море может привести к остановке сердца при проблемах с сосудами

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При головокружении, сердечно-сосудистых проблемах и насморке стоит отказаться от купания в море. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

Она отметила, что пациентам с любыми сердечно-сосудистыми заболеваниями надо быть очень осторожными во время отдыха на море. Дело в том, что под жарким солнцем тело быстро нагревается, и в таком состоянии заход в воду может привести к спазму сосудов. Это чревато нарушением сердечного ритма и даже остановкой сердца.





Татьяна Романенко врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Кроме того, любое ухудшение состояния, например головокружение, может быть поводом отложить заплывы. Ведь, когда человек купается, активно двигается в воде, может повышаться и пульс, и артериальное давление, что усугубит ситуацию вплоть до обморока. Поэтому важно рассчитывать свои силы и помнить, что море – это место повышенной опасности.

Также следует воздержаться от купания при первых признаках ОРВИ – насморка, боли в горле. Лучше подождать 2–3 дня и, если состояние улучшится, продолжить морские процедуры. В противном случае даже небольшое переохлаждение в воде может затянуть выздоровление, и болезнь растянется на весь отпуск, предупредила врач.

"Еще не советую купаться тем, у кого на коже есть открытые раны, глубокие порезы, большие воспалившиеся мозоли. В воде могут быть бактерии, которые проникнут через поврежденный участок и вызовут инфицирование", – подчеркнула эксперт.

Романенко также опровергла миф о том, что отдых на морском побережье способен помочь восполнить дефицит йода. Дело в том, что для этого надо постоянно жить у моря, а несколько недель отпуска ситуацию не изменят. В связи с этим не стоит расслабляться и отказываться от соответствующих препаратов, если они уже назначены врачом.

Ранее терапевт Надежда Чернышова рассказала, что использование кондиционера опаснее всего в том случае, когда струя воздуха направлена на человека. Развивается локальное переохлаждение и мышечный спазм, которые приводят к миозиту – воспалению мышц.

