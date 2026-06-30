Врач Кондрахин: употребление воды из бочки на даче чревато сальмонеллезом

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Сальмонеллезом и токсоплазмозом можно заразиться при употреблении воды из бочки на даче. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, вода из дачной бочки подходит лишь для полива огорода.

"Очень высока вероятность того, что там заведутся различные микроорганизмы, та же кишечная палочка, что чревато развитием пищевого отравления. Если емкость еще и не закрывают, то вполне можно заразиться и сальмонеллезом: больная птица пролетит мимо, ее экскременты попадут в воду и растворятся в ней вместе с бактерией", – пояснил врач.

К тому же из бочки может попить собака или кошка, тогда человек после употребления такой воды вполне способен подхватить токсоплазмоз, который поражает нервную систему и органы, предупредил терапевт.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Конечно, при кипячении большинство возбудителей инфекций погибает. Однако дождевая вода может содержать металлы и даже микроскопические частицы бензина, которые незаметны, никуда не деваются после температурной обработки, а накапливаясь, раздражают стенки желудка.

Колодезная вода считается более безопасной, потому что она не стоячая и постоянно обновляется. Однако, если колодец сделан неправильно и плохо обслуживается, в нем точно так же могут заводиться патогенные микроорганизмы, предупредил врач. Поэтому пить такую воду тоже не рекомендуется либо следует хотя бы кипятить ее перед употреблением около трех минут. Еще лучше подвергать дополнительной фильтрации, посоветовал Кондрахин.

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