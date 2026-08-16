Средства ПВО РФ за ночь сбили 822 украинских беспилотника

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 16 августа сбили 822 украинских дрона над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В период с 20:00 15 августа до 08:00 16 августа беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями.

Помимо этого, дроны были нейтрализованы над территорией Московского региона, Краснодарского края и Крымом. Также БПЛА были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мирный житель в ДНР стал жертвой удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате атаки на учреждение культуры в поселке Авдотьино.

Кроме того, в Белгородской области в поселке Красная Яруга FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль. В результате две женщины получили осколочные ранения. Одна пострадала в область грудной клетки и руки, другая – в волосистую часть головы и ноги. Им оказали помощь в Краснояружской центральной районной больнице.

