Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 09:51

Происшествия

Средства ПВО РФ за ночь сбили 822 украинских беспилотника

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 16 августа сбили 822 украинских дрона над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В период с 20:00 15 августа до 08:00 16 августа беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями.

Помимо этого, дроны были нейтрализованы над территорией Московского региона, Краснодарского края и Крымом. Также БПЛА были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мирный житель в ДНР стал жертвой удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате атаки на учреждение культуры в поселке Авдотьино.

Кроме того, в Белгородской области в поселке Красная Яруга FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль. В результате две женщины получили осколочные ранения. Одна пострадала в область грудной клетки и руки, другая – в волосистую часть головы и ноги. Им оказали помощь в Краснояружской центральной районной больнице.

Силы ПВО сбили и подавили 187 беспилотников в Московской области

Читайте также


происшествиярегионы

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика