ТАСС: ночные взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мощные взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины в ночь на воскресенье, 16 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения украинских СМИ.

Помимо столицы Украины, звуки взрывов также были слышны в Кировограде, Полтаве, Днепре, Кривом Роге и Кременчуге. Подробности случившегося пока не приводятся.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в восьми регионах Украины, в том числе в Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и других областях страны.

Ранее российские военные нанесли удар по месту хранения и подготовки ударных беспилотников ВСУ в населенном пункте Пекуровка Черниговской области. Атака прошла с использованием расчетов БПЛА "Герань-4 сикер" войск беспилотных систем. Объективным контролем было зафиксировано поражение объекта.

Кроме того, войска РФ нанесли удар по складам с военным имуществом в порту Одессы. В Минобороны России подчеркнули, что ударными БПЛА были поражены склады, в которых находилось военное имущество, предназначенное для ВСУ.