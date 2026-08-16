Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 04:52

Политика
Главная / Новости /

ТАСС: ночные взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины

Взрывы прозвучали ночью в Киеве и других украинских городах – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мощные взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины в ночь на воскресенье, 16 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения украинских СМИ.

Помимо столицы Украины, звуки взрывов также были слышны в Кировограде, Полтаве, Днепре, Кривом Роге и Кременчуге. Подробности случившегося пока не приводятся.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в восьми регионах Украины, в том числе в Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и других областях страны.

Ранее российские военные нанесли удар по месту хранения и подготовки ударных беспилотников ВСУ в населенном пункте Пекуровка Черниговской области. Атака прошла с использованием расчетов БПЛА "Герань-4 сикер" войск беспилотных систем. Объективным контролем было зафиксировано поражение объекта.

Кроме того, войска РФ нанесли удар по складам с военным имуществом в порту Одессы. В Минобороны России подчеркнули, что ударными БПЛА были поражены склады, в которых находилось военное имущество, предназначенное для ВСУ.

ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в портах Рени и Измаил

Читайте также


политика

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика