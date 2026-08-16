ТАСС: ночные взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины

16 августа, 04:52Политика
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Мощные взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины в ночь на воскресенье, 16 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения украинских СМИ.
Помимо столицы Украины, звуки взрывов также были слышны в Кировограде, Полтаве, Днепре, Кривом Роге и Кременчуге. Подробности случившегося пока не приводятся.
На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в восьми регионах Украины, в том числе в Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и других областях страны.
Ранее российские военные нанесли удар по месту хранения и подготовки ударных беспилотников ВСУ в населенном пункте Пекуровка Черниговской области. Атака прошла с использованием расчетов БПЛА "Герань-4 сикер" войск беспилотных систем. Объективным контролем было зафиксировано поражение объекта.
Кроме того, войска РФ нанесли удар по складам с военным имуществом в порту Одессы. В Минобороны России подчеркнули, что ударными БПЛА были поражены склады, в которых находилось военное имущество, предназначенное для ВСУ.
ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в портах Рени и Измаил