Войска РФ поразили с июля более 130 морских судов, использовавшихся в интересах ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

С июля российские военные нанесли удары по более чем 130 морским судам в украинских портах и акватории Черного моря. Все они использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны России.

В июле было поражено более 80 судов. В первую неделю августа – с 1 по 7 число – под удары попали 34 судна, из них 31 сухогруз и 3 буксира. С 8 по 15 августа, по сводкам ведомства, уничтожено еще 16 судов: танкер, 7 сухогрузов, 2 буксира и 6 патрульных катеров.

Среди пораженных целей – сухогрузы, буксиры, танкеры и патрульные катера, сопровождавшие гражданские суда.

Ранее российские бойцы нанесли удар по складам с военным имуществом в порту Одессы. Ударными БПЛА были поражены склады, в которых находилось военное имущество, предназначенное для ВСУ.

Помимо этого, силы РФ нанесли удар беспилотником "Герань-4 сикер" по месту хранения ударных дронов ВСУ в промышленной зоне Чернигова. Объективным контролем зафиксировано поражение складского корпуса.