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15 августа, 23:24

В мире

Обманутая жена потребовала от экс-сенатора США компенсации за неверность мужа

Фото: AP Photo/Matt York, File

Жительница Северной Каролины Хизер Аммел подала иск к бывшему сенатору США Кирстен Синеме, требуя компенсацию в размере 25 тысяч долларов за неверность супруга, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Синема занимала пост сенатора от Аризоны с 2019 по 2025 годы и не избиралась на новый срок.

Аммел утверждает, что бывший сенатор вступила в связь с ее мужем Мэттью, с которым женщина состояла в браке 14 лет. Иск рассматривает окружной суд штата Северная Каролина.

В штате с 1849 года действует "Закон об отчуждении привязанности", который позволяет оставленному супругу требовать компенсацию за разрушение брака.

В конце июля состоялся допрос сенатора, ее показания включены в материалы дела. Синема рассказала, что роман начался с поцелуя на чужой свадьбе в 2024 году. Затем они с Аммелом вступили в интимную связь, которая периодически повторялась – по словам Синемы, у нее дома в Аризоне и в Аспене, штат Колорадо.

На тот момент Синема была одинока, а Аммел якобы жаловался на проблемы в браке и обещал развестись. Адвокаты бывшего сенатора настаивают на отклонении заявления по подсудности, утверждая, что Синема никогда не вступала в связь с Аммелом на территории Северной Каролины. Слушания продолжатся 19 августа.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Хэнань суд заставил женщину по имени Ню На извиняться перед мужем и его любовницей. Женщина узнала об измене супруга, поэтому, желая отомстить, начала размещать в соцсетях публикации с ироничными комментариями в адрес мужа и его любовницы. Например, в одной из публикаций она рассказала об измене и обозначила, что мужчина работает.

В итоге он подал судебный иск и выиграл. В течение 15 дней Ню На должна была публиковать в Сети извинения, которые проверяла инстанция.

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