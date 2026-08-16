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00:17

Политика

Президент Южной Кореи предложил КНДР начать переговоры о прекращении войны

Фото: ТАСС/EPA/POOL/LEE JIN-MAN

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен предложил КНДР начать переговоры о прекращении войны. Об этом он заявил на церемонии по случаю годовщины освобождения Кореи от японской оккупации в ходе Второй мировой войны, его слова приводит агентство Yonhap.

"Давайте откажемся от намерений угрожать друг другу и, как прямые стороны конфликта, начнем переговоры об окончании этой затянувшейся войны", – сообщил Ли Чжэ Мен.

Южнокорейский лидер пообещал предпринять шаги, направленные на прекращение войны и замену "нестабильной системы перемирия" мирным режимом. Он также предложил обсудить "эффективные меры" по сдерживанию ядерной программы Пхеньяна.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявила о неизменном курсе Пхеньяна на непрерывное обновление ядерных сил сдерживания. По ее словам, ядерный потенциал страны является основным щитом для защиты суверенитета и безопасности государства.

В мае верховное народное собрание КНДР одобрило закон, позволяющий автоматически применять ядерное оружие в случае убийства Ким Чен Ына. Инициатива, в частности, предусматривает мгновенное нанесение ядерного удара без промедления для ликвидации того, кто спровоцировал нападение.

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