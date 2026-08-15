Путин и Медведев поздравили Ким Чен Ына с годовщиной освобождения КНДР

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Владимир Путин и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направили поздравительные телеграммы лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю годовщины освобождения Кореи от японской оккупации. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Обе телеграммы были отправлены 14 августа. В послании Путина подчеркивается, что этот праздник стал символом мужества и стойкости корейского народа. Российский лидер напомнил, что именно тогда были заложены "прочные традиции боевого братства и взаимопомощи", которые легли в основу дружественных и добрососедских связей между двумя странами.

По словам президента России, сегодня отношения Москвы и Пхеньяна вышли "на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства". Путин также выразил уверенность в продолжении конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.

"Наши государства активно сотрудничают на всех направлениях, координируют усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности. Уверен, что мы и впредь продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо российского и корейского народов", – приводит ЦТАК текст телеграммы.

Медведев в своем послании Ким Чен Ыну также заявил об уверенности в том, что дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества России и КНДР во всех областях отвечает коренным интересам народов двух стран. Он добавил, что такое взаимодействие служит укреплению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын может посетить Владивосток в сентябре. По данным журналистов, визит может быть связан с Восточным экономическим форумом (ВЭФ), который будет проходить в городе с 1 по 4 сентября.

Кроме того, Ким Чен Ын, возможно, посетит церемонию открытия автомобильного моста через реку Туманную. Объект должен будет соединить Приморский край с КНДР.