СК РФ обвинил генерала ВСУ Баргилевича в карательных операциях в Донбассе

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Следственный комитет России предъявил обвинение генерал-лейтенанту Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолию Баргилевичу. Его подозревают в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов ведения войны на территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Баргилевич объявлен в международный розыск. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

Как уточнили в СК, с апреля 2014 года Баргилевич вместе с другими представителями высшего военного и политического руководства Украины участвовал в карательных военизированных операциях в Донбассе. С февраля 2024 по март 2025 года, занимая должность начальника генштаба ВСУ, он организовывал и планировал их проведение.

Кроме того, генерал отдавал подчиненным приказы о применении вооружения с высокими поражающими свойствами. Это повлекло массовую гибель и ранения мирных жителей, включая детей.

Ранее несколько командиров ВСУ получили пожизненные сроки за убийство 93 человек в Мариуполе. Речь идет о командире 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимире Баранюке, его заместителях Дмитрии Кармянкове и Виталии Ярошенко, а также о командире 501-го батальона морской пехоты Николае Бирюкове.

Суд установил, что в результате их действий погибли 93 мирных жителя, а также на 81 гражданского было совершено покушение на убийство. Помимо этого, повреждения получили 89 объектов жилого фонда и гражданской инфраструктуры.