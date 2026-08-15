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Технологии

В Ozon прокомментировали удаление приложения маркетплейса из Google Play

Фото: Агентство ''Москва''/Ульяна Чухаркина

Маркетплейс Ozon не нарушал каких-либо правил площадки Google Play. Таким образом в пресс-службе компании прокомментировали удаление приложения Ozon из каталога Google Play.

"Ozon не нарушал правил Google Play, также напомним, что маркетплейс Ozon, сервисы Ozon fresh, Ozon Travel, Ozon Селект не находятся под санкциями", – указали в пресс-службе маркетплейса.

В Ozon добавили, что владельцы Android-устройств могут скачать все перечисленные сервисы в RuStore, AppGallery и Galaxy Store.

Приложение Ozon пропало из каталога Google Play 14 августа. Сервис больше не находится по поиску в магазине, нет возможности перейти на его страницу для скачивания. Кроме того, из Google Play удалили приложения Ozon Fresh и Ozon Seller. При этом в App Store и App Gallery они по-прежнему доступны для скачивания.

Незадолго до этого из Google Play также пропало приложение "Ozon Банк". В пресс-службе банка рассказали, что все загруженные до этого приложения работают штатно. Там также напомнили, что введенные в отношении банка санкции никак не влияют на его работу.

Приложение "Ozon Банк" стало недоступно в Google Play

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