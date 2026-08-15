Аэропорт Внуково закрыт на прием и выпуск авиарейсов

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов объявлены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

На момент публикации аэропорт не обслуживает рейсы. В Росавиации отметили, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры безопасности уже вводились в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский в пятницу, 14 августа. Они также были призваны обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.

Спустя некоторое время ограничения полностью отменили. Аэропорты восстановили график полетов и вернулись к штатному режиму работы.