00:13Транспорт
Аэропорт Внуково закрыт на прием и выпуск авиарейсов
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов объявлены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
На момент публикации аэропорт не обслуживает рейсы. В Росавиации отметили, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные меры безопасности уже вводились в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский в пятницу, 14 августа. Они также были призваны обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.
Спустя некоторое время ограничения полностью отменили. Аэропорты восстановили график полетов и вернулись к штатному режиму работы.
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