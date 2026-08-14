Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 21:27

Происшествия

Интервалы движения увеличены на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным департамента, причиной стал человек на пути. В настоящее время движение поездов начали вводить в график.

Ранее было затруднено движение поездов на станции Подольск Курского направления Московской железной дороги, включая МЦД-2 в обе стороны. Причиной стала остановка пригородного поезда № 6204, следовавшего по маршруту Чехов – Волоколамск. В МЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

До этого в МЖД предупредили, что "Ласточки" на Московском центральном кольце будут проезжать с минимальным, 4-минутным интервалом с 18:00 до окончания перевозок 15 августа. Такие меры приняты в связи с проведением мероприятия на стадионе "Лужники".

График электричек Казанского направления МЖД изменится 15 и 17 августа

Читайте также


происшествиятранспортметрогород

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика