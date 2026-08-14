Интервалы движения увеличены на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным департамента, причиной стал человек на пути. В настоящее время движение поездов начали вводить в график.

Ранее было затруднено движение поездов на станции Подольск Курского направления Московской железной дороги, включая МЦД-2 в обе стороны. Причиной стала остановка пригородного поезда № 6204, следовавшего по маршруту Чехов – Волоколамск. В МЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

До этого в МЖД предупредили, что "Ласточки" на Московском центральном кольце будут проезжать с минимальным, 4-минутным интервалом с 18:00 до окончания перевозок 15 августа. Такие меры приняты в связи с проведением мероприятия на стадионе "Лужники".

