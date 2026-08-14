Движение поездов на станции Подольск затруднено из-за остановки состава

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение поездов на станции Подольск Курского направления Московской железной дороги, включая МЦД-2 в обе стороны, затруднено. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Причиной стала остановка пригородного поезда № 6204, следовавшего по маршруту Чехов – Волоколамск. Состав остановился 14 августа в 17:40 по техническим причинам.

В настоящее время наблюдаются задержки в движении поездов на данном участке. Специалисты принимают меры для восстановления графика движения составов. В МЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Ранее в МЖД сообщили, что "Ласточки" на Московском центральном кольце будут курсировать с минимальным, 4-минутным интервалом с 18:00 до окончания перевозок 15 августа.

Решение связано с проведением мероприятия на стадионе "Лужники". Дополнительные поезда помогут увеличить пропускную способность МЦК в вечернее время, так как станция расположена рядом со стадионом.

