Россия и Таиланд обсуждают запуск прямых рейсов таиландских компаний в Москву

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Россия и Таиланд прорабатывают вопрос запуска прямых рейсов таиландских авиакомпаний в Москву. Об этом сообщил РИА Новости сопредседатель девятого заседания смешанной Российско-Таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству, глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

Он рассказал, что в настоящее время все перелеты между странами выполняет российская сторона. Поэтому министр пригласил таиландские авиакомпании присоединиться к этой работе.

"Сейчас идет обсуждение о привлечении таиландских авиакомпаний для установления пассажирских перевозок между Москвой и Таиландом", – заявил Чекунков.

Министр подчеркнул необходимость в авиасообщении между государствами. Он также сообщил, что до следующего заседания межправкомиссии, которое состоится во второй половине 2027 года в Бангкоке, планируется обеспечить как минимум один дополнительный прямой рейс за счет тайской авиакомпании.

Ранее Минтранс РФ сообщил о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Ираком. Первый рейс иракской авиакомпании Iraqi Airways из Багдада прибыл в аэропорт Внуково 4 августа. Полеты будут осуществляться дважды в неделю – по вторникам и субботам.

