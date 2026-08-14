Число пострадавших в результате удара ВСУ по дому в Брянске выросло до 9 человек

Фото: МАХ/"Егор Ковальчук"

Число пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины по жилому дому в Брянске увеличилось до 9 человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

"Один человек погиб, трое госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение", – рассказал Ковальчук, добавив, что всем пострадавшим оказана необходимая медпомощь.

ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Брянске 14 августа. В результате атаки в здании выбило окна и остекление лоджий по фасадам.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Для оперативной помощи пострадавшим прокуратура Брянской области открыла горячую линию по телефону 8 (962) 138-15-15.

В настоящее время пожар на объекте ликвидирован. Следователи и сотрудники Брянской городской администрации проводят поквартирный обход, чтобы оценить ущерб от нанесенного удара по дому.

К работам подключились волонтеры: они убирают дворовую территорию и помогают жильцам в квартирах. С утра 15 августа строительные организации региона начнут работы по закрытию контура зданий и устранению последствий на этажах.

