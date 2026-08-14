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14 августа, 21:53

Спорт

Российские пловцы выиграли смешанную эстафету на чемпионате Европы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские пловцы завоевали золото в эстафете на дистанции 4x100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Соревнования проходят в Париже. В составе российской команды выступили Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина.

Россияне преодолели дистанцию за 3 минуты 19,95 секунды, установив новый рекорд чемпионатов Европы. Предыдущее достижение принадлежало сборной Франции, которая в 2018 году проплыла дистанцию за 3 минуты 22,07 секунды.

Ранее россиянка Евгения Чикунова на дистанции 200 метров брассом завоевала золото ЧЕ. Она преодолела дистанцию за 2 минуты 19,32 секунды. Этот результат стал новым рекордом турнира. Прежнее достижение принадлежало датчанке Рикке Педерсен – 2 минуты 19,84 секунды.

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