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14 августа, 23:39

Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на севере Азербайджана

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в Губинском районе на севере Азербайджана. Об этом сообщает бюро исследований землетрясений республиканского центра сейсмологической службы при академии наук страны.

По данным сейсмологов, очаг подземных толчков залегал на глубине 13 километров. В эпицентре колебания ощущались с силой до 5 баллов, в соседних районах – от 3 до 4 баллов.

В МЧС Азербайджана отметили, что информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в американском штате Аляска. Эпицентр толчков располагался в 54 километрах от населенного пункта Скуэнтна. Очаг залегал на глубине 5 километров.

Еще одно сейсмособытие было зафиксировано в Республике Тыва. Его магнитуда составила 4,1 балла. Эпицентр был в 291 километре к юго-западу от города Кызыла, примерно в 4 километрах от государственной границы с Монголией.

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