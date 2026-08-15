Швейцарский банк начал предупреждать россиян о закрытии их счетов

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Швейцарский банк Swissquote и его дочерний необанк Yuh начали рассылать россиянам уведомления о возможном закрытии счетов. Об этом сообщает портал Inside Paradeplatz.

Генеральный директор Swissquote Марк Бюрки подтвердил эту информацию, отметив, что предупреждения получили около 600 клиентов, в основном пользователи Yuh. Счета пока не закрыты – банк связался с этими клиентами и начал поиск решений. Основных клиентов Swissquote решение почти не затронуло, поскольку они приносят банку значительно больший доход.

В разговоре с Frank Media Бюрки пояснил, что решение косвенно связано с российским гражданством, но продиктовано "исключительно экономическими" причинами.

"Если мы обслуживаем граждан России, на нас возлагаются дополнительные обязанности по мониторингу: мы должны проверять экономическое происхождение размещенных у нас активов, сверять клиентов с санкционными списками и в целом усиленно контролировать все банковские операции. Доход от обслуживания клиентов в приложении Yuh очень невелик, поэтому затраты на мониторинг оказываются слишком высокими, чтобы продолжать такие отношения", – заявил Бюрки.

При этом он подчеркнул, что у банка "немного российских клиентов", и счета тех, кто проживает в Швейцарии, не закрываются в массовом порядке. Закрытие происходит "в особых ситуациях" – например, если клиент находится в санкционном списке или его экономическая деятельность тесно связана с Россией.

Источник Inside Paradeplatz утверждает, что масштаб закрытия счетов значительно превышает заявленный банкиром. По его словам, в службе поддержки устно подтвердили, что решение принято в рамках внутренней политики и связано с российским гражданством, а ситуацию объяснили требованиями Управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии. Речь идет о "примерно 600 счетах".

Собеседник издания также рассказал, что уведомления получили клиенты с бессрочным видом на жительство в Швейцарии (категория C) и даже лица с двойным гражданством, имеющие швейцарский паспорт. Бюрки предположил, что часть таких решений были приняты по ошибке, так как банк не всегда в курсе второго гражданства клиента. Он заверил, что эти случаи сейчас пересматриваются, а закрывать другие счета россиян, помимо уже попавших под проверку около 600 клиентских отношений, Swissquote не планирует.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что предложения о повышении налогов для граждан и заморозке их вкладов не рассматриваются. По его словам, российской экономике требуются другие меры, а именно создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей.