Трамп заявил, что объявит Ормузский пролив территорией США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует объявить Ормузский пролив территорией США вскоре после окончания войны с Ираном. Об этом он объявил на мероприятии в штате Нью-Йорк.

"Когда мы окончательно нанесем поражение Ирану, а он терпит серьезное поражение, довольно скоро, я объявлю Ормузский пролив территорией США", – сказал Трамп.

Ранее президент США заявил, что Ормузский пролив остается открытым для большинства судов, кроме тех, что направляются в Иран. Комментируя возможность масштабной эскалации конфликта с Тегераном, Трамп отметил, что у Вашингтона есть все возможности для такого шага, если американская сторона сочтет это необходимым.

Глава Белого дома также сообщил, что США ведут переговоры с Ираном вполсилы, наблюдая за ухудшением экономической ситуации в Исламской Республике. По его мнению, ситуацию в Иране усугубила военно-морская блокада со стороны Вашингтона.