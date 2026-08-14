Новый пригородный маршрут от станции метро "Медведково" до Мытищ запустят 22 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 22 августа начнет работать новый пригородный маршрут № 1567 проекта "Москва – область", который соединит станцию метро "Медведково" с Мытищами. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Маршрут будет кольцевым. Тариф зависит от расстояния, поэтому прикладывать карту нужно как на вход, так и на выход. При проезде от станции метро "Медведково" до остановки "Угольная улица" в Мытищах стоимость составит от 71 до 110 рублей по карте "Тройка" и от 76 до 115 рублей по банковской карте.

За полный круг через Мытищи обратно к метро "Медведково" – от 71 до 164 рублей по "Тройке" и от 76 до 169 рублей по банковской карте. Карта "Стрелка" на маршруте действовать не будет.

Фото: МАХ/"Дептранс. Оперативно"

На данном направлении вводятся в обращение абонементы "Единый" и "Пригород" сроком на 1, 3 и 12 месяцев. С ними поездки выгоднее до 60% за год, также они предоставляют право на бесплатный пересадочный тариф со всеми видами городского транспорта Москвы. Как указали в департаменте, для учащихся доступен льготный проезд по карте москвича и указанным абонементам, рассчитанным на месяц или квартал.

Бесплатный проезд предоставляется льготным категориям граждан по карте москвича и жителя Подмосковья, а также лицам до 60 лет, имеющим право на бесплатный проезд на областных маршрутах. Если областная карта не срабатывает, ее необходимо перекодировать в МФЦ на территории Московской области.

Скидки на пересадки при оплате разовых поездок по карте "Тройка" или банковской картой не действуют, поэтому рекомендуется использовать абонемент "Единый" зоны "Пригород". Приобрести и пополнить "Тройку" можно в кассах и автоматах метрополитена, а также онлайн через мобильные приложения "Метро Москвы" или "Московский транспорт".

Областные маршруты № 177 и 567 прекращают работу с 25 августа, вместо них следует пользоваться новым маршрутом № 1567.

Между тем сервис перевозок по требованию "По пути" стал доступен в приложении "Метро Москвы". Он работает по принципу такси: пассажир заказывает автобус малого класса через приложение, а тот приезжает на нужную остановку. Стоимость проезда такая же, как в городском транспорте при оплате банковской картой. Кроме того, действует льготный проезд по карте москвича и соцкарте жителя Подмосковья.