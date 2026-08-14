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14 августа, 18:33

Транспорт

Выставка о Зоологическом музее МГУ открылась на станции метро "Воробьевы горы"

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На станции метро "Воробьевы горы" начала работу выставка "Сокровища Зоологического музея МГУ". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Экспозиция посвящена истории одного из старейших музеев Москвы, который в этом году отмечает 235-летие. Посетители узнают, как создавалось учреждение, какую роль оно сыграло в развитии отечественной науки и как связано с именем писателя Михаила Булгакова.

В витринах представлены экспонаты, раскрывающие богатство музейных коллекций: кабинет ученого, кораллы и коллекция бабочек. Увидеть выставку можно до 28 августа включительно.

"За время работы выставки с ее экспозицией смогут познакомиться более 730 тысяч пассажиров, что позволит сделать историю и наследие одного из старейших музеев Москвы доступными для еще более широкой аудитории", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее москвичей и гостей столицы пригласили посетить выставки, посвященные искусству будущего. Например, в Московском музее современного искусства (ММОМА) на Петровке открыта экспозиция "Феномены". В каждом из залов представлены работы выпускников Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова и Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова.

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