В "Мосбилете" рассказали о самых атмосферных музеях столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи приглашаются в музеи, которые отличаются особой атмосферой и позволяют окунуться в прошлое. Билеты можно приобрести через сервис "Мосбилет", передает портал мэра и правительства столицы.

Мемориальный музей Александра Скрябина

Музей композитора Серебряного века Александра Скрябина расположен в Большом Николопесковском переулке, дом 11, строение 1. Он был открыт более 100 лет назад, и с тех пор там сохранилась обстановка квартиры начала XX века: шесть комнат, включая кабинет, гостиную, столовую и спальню.

Интерьеры остались такими, какими их видел сам композитор. Во время экскурсий можно услышать музыку Скрябина в авторском исполнении.

По словам главного хранителя музея Рамизы Мамаевой, звуки помогают посетителям полностью погрузиться в пространство. Услышав скрип паркета, например, они вспомнят, что когда-то там ходил и хозяин квартиры.

Музей Москвы и Музей археологии Москвы

Музей Москвы на Зубовском бульваре, дом 2, строение 7 предлагает экспозицию "История Москвы". Там представлены монофоны, через которые можно услышать звуки города с XIX века до 1940-х годов: шум ярмарок, телег и трамваев.

Как рассказала главный хранитель музейных предметов Ксения Лапина, культурное учреждение предлагает поближе познакомиться с историей города. В его залах представлены сотни тысяч архивных документов, фотографий, предметов быта, которые показывают судьбы жителей столицы.

Музей археологии Москвы, являющийся подразделением Музея Москвы, расположен в подземном павильоне на Манежной площади, дом 1а, на глубине семь метров. Там можно познакомиться с материальной культурой от палеолита до XIX века.

Также для гостей доступны экскурсии, творческие встречи и мастер-классы. Учреждение постоянно обновляет программу.

Музей-заповедник "Царицыно"

Музей-заповедник "Царицыно" на Дольской улице, дом 1, предлагает прогулки по парку, осмотр Большого дворца и Хлебного дома. В атриуме под стеклянным куполом можно послушать орган. В Екатерининском зале мелодично звенят хрустальные люстры. В оранжерейном комплексе можно найти растущие кофейные кусты, пальмы, кактусы, агавы, бананы, ананасы и пряные культуры, которые были там еще при Екатерине II.

Заместитель гендиректора музея-заповедника Ольга Пападина отметила, что в нем собраны работы художников и различные коллекции всех эпох. Осматривая экспозиции посетители будто путешествуют во времени.

Ранее усадьбы и музеи столицы представили программу летнего отдыха, позволяющую узнать, как проводили это время писатели, дачники и горожане в разные эпохи.

В Кусково, например, сохранились исторические сады, а на рубеже XIX–XX веков здесь был дачный пригород. В Коломенском можно увидеть воссозданный дворец Алексея Михайловича и три исторических сада.