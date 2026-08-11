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11 августа, 11:26

Культура

Выставка молодых художников "Выпуск" пройдет в "Зарядье"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В парке "Зарядье" 25 сентября откроется выставка молодых художников "Выпуск'26", приуроченная к пятилетию проекта "Выпуск", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В экспозиции представят дипломные работы выпускников более 25 московских вузов по всем художественным специальностям, включая новые направления – видеосценографию и саунд-дизайн. Специальными гостями проекта станут Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, отметившая в прошлом сезоне 160-летие, и кафедра фотожурналистики и медиадизайна факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. На выставке прозвучат музыкальные произведения выпускников композиторского отделения консерватории этого года.

В третий раз в рамках параллельной программы состоится маркет молодого искусства. Он проводится для выпускников текущего года и помогает им встретиться с коллекционерами и представителями арт-сообщества. В 2024–2025 годах его участниками стали более 100 выпускников.

Проект "Выпуск" ежегодно представляет работы лучших выпускников художественных и архитектурных вузов Москвы, а также студентов из других регионов России. Художественный совет выставки посещает защиты дипломов в каждом вузе и совместно с государственными экзаменационными комиссиями отбирает работы для показа.

Экспозиция охватывает все направления художественного образования: живопись, графику, скульптуру, архитектуру, керамику, стекло, фотографию, инсталляцию, сценографию, театральный и кинокостюм, анимацию, видео-арт, моду, книжную иллюстрацию и гейм-дизайн.

Отдельный цикл проекта – выставки "Выпуск. История", посвященные истории ведущих художественных вузов страны. Первая из них открылась в 2024 году и рассказывала об институте имени В. И. Сурикова. В феврале 2025-го прошла экспозиция об академии Глазунова.

Третья выставка цикла, открывшаяся в конце декабря 2025 года, была посвящена 200-летию университета имени С. Г. Строганова. С 25 декабря по 5 марта 2026 года ее посетили более 16 тысяч человек. Всего в трех выставках цикла приняли участие более 60 музеев, в том числе 25 региональных.

За четыре года в рамках проекта "Выпуск" в "Зарядье" прошли семь выставок: четыре основные и три из цикла "Выпуск. История". Более тысячи молодых авторов представили свыше 1,5 тысячи работ.

Ранее сервис "Мосбилет" пригласил горожан посетить выставки, посвященные искусству будущего, в столичных музеях. В частности, в Московском музее современного искусства на Петровке открыта выставка "Феномены", которая занимает 11 персональных залов. В каждом представлены работы выпускников Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова и Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова.

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