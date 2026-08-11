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11 августа, 21:47

Общество

Дождь с сильным ветром сохранится в Москве до вечера 12 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дождь с сильным ветром сохранится в Москве в среду, 12 августа. Об этом сказано на сайте "Метеоновости".

Предупреждение о непогоде действует до конца суток 12-го числа. В Москве, ТиНАО и в Подмосковье ожидаются дождь, местами сильный, сильный ветер с порывами 12–15 метров в секунду и гроза.

На фоне неблагоприятных погодных условий специалисты ГУП "Мосводосток" продолжают контролировать ситуацию на улично-дорожной сети столицы. Дождевая вода самотеком уходит в городскую водосточную сеть.

В случае необходимости сотрудники оперативных бригад увеличивают пропускную способность централизованной системы водоотведения, открывая решетки водоприемных колодцев.

Дождь обрушился на Москву вечером 11 августа. Интенсивность дождя в столице в 40 раз превысила климатическую норму. Только за 3 часа в Московском регионе выпало 15% от месячной нормы осадков.

Ливень начался в Москве

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