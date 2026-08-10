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10 августа, 17:13

Общество

Москвичи попрощаются с летом в ближайшие выходные

Фото: Москва 24/Юлия Иванко​

Москвичи попрощаются с жаркой летней погодой уже в ближайшие выходные, 15–16 августа. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, не стоит ждать таких жарких дней, какие были на прошедших выходных, 8–9 августа, когда столбики термометров в Москве поднимались до 30 градусов и даже выше. Большая часть лета уже прошла, поэтому синоптик призвал горожан готовиться к изменению метеоусловий.

"Надо готовиться к изменению погоды, к похолоданию, которое придется на вторую половину будней части недели", – резюмировал Тишковец.

По словам синоптиков, самыми теплыми днями на текущей неделе будут понедельник и вторник, 10 и 11 августа. Температура днем в это время окажется на уровне 23–27 градусов. По ночам столбики термометров покажут 10–15 градусов.

Со среды, 12 августа, в столичный регион придет похолодание. Это будет связано с прохождением атмосферного фронта. В этот период ожидаются дожди, а максимальная температура воздуха составит всего 15–17 градусов. Эта температура сохранится в четверг и пятницу, 13 и 14 августа.

После похолодания Москву может ждать новая волна тепла

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